В магазинах Украины нашли дневники с картой страны без Крыма

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В сети популярных украинских магазинов в продаже были обнаружены дневники, на которых изображена карта Украины без полуострова Крым. Об этом сообщает УНИАН.

Один из пользователей социальных сетей поделился фотографией находки.

Город, в котором были обнаружены прилавки с «неправильными» дневниками, остается неизвестным.

Тогда как одни пользователи Интернета сильно возмутились подобным дизайном школьной атрибутики и потребовали снять дневники с продажи, другие не нашли в этом ничего криминального.

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