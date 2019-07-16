В магазинах Украины нашли дневники с картой страны без Крыма
В сети популярных украинских магазинов в продаже были обнаружены дневники, на которых изображена карта Украины без полуострова Крым. Об этом сообщает УНИАН.
Один из пользователей социальных сетей поделился фотографией находки.
Город, в котором были обнаружены прилавки с «неправильными» дневниками, остается неизвестным.
Тогда как одни пользователи Интернета сильно возмутились подобным дизайном школьной атрибутики и потребовали снять дневники с продажи, другие не нашли в этом ничего криминального.
Ранее сообщалось, что Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией.