Курение вейпов и кальянов резко ограничат
Правительство РФ поддержало законопроект об ограничении использования кальянов и запрете продажи несовершеннолетним электронных курительных изделий, сообщает «Интерфакс».
Авторами инициативы стал ряд сенаторов. На такую идею их сподвиг рост популярности использования вейпов и кальянов среди молодого населения.
Законопроект вводит понятия «электронное курительное изделие». Он также устанавливает запрет на использование и продажу вейпов, а также вовлечение в процесс их использования тех, кто не достиг совершеннолетия.
Согласно законопроекту, будет ограничено и использование кальянов на отдельных территориях, по аналогии с ограничениями в отношении курения табачных изделий.
Документ предполагает внесение поправок в некоторые законодательные акты.
Ранее Минздрав поддержал запрет на курение около подъездов жилых домов.