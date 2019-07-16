Курение вейпов и кальянов резко ограничат

Правительство РФ поддержало законопроект об ограничении использования кальянов и запрете продажи несовершеннолетним электронных курительных изделий, сообщает «Интерфакс».

Авторами инициативы стал ряд сенаторов. На такую идею их сподвиг рост популярности использования вейпов и кальянов среди молодого населения.

Законопроект вводит понятия «электронное курительное изделие». Он также устанавливает запрет на использование и продажу вейпов, а также вовлечение в процесс их использования тех, кто не достиг совершеннолетия.

Согласно законопроекту, будет ограничено и использование кальянов на отдельных территориях, по аналогии с ограничениями в отношении курения табачных изделий.

Документ предполагает внесение поправок в некоторые законодательные акты.

Ранее Минздрав поддержал запрет на курение около подъездов жилых домов.