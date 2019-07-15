Курносов стал новым главой «Альфы»

Почетный президент международной ассоциации ветеранов антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров назвал нового главу управления «А» Центра специального назначения российской ФСБ. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, исполняющим обязанности начальника «Альфа» является полковник Кирилл Курносов.

«…Курносов — это офицер, имеющий серьезные заслуги перед страной, как и все офицеры «Альфы», — заявил Гончаров.

Он добавил, что назначение на эту должность происходит по указу главы государства, который еще не появлялся.

Ранее вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов опроверг информацию о том, что бывшего командира управления «А» Центра специального назначения ФСБ Валерия Канакина уволили в связи с делом сотрудников службы, арестованных ранее за разбой.