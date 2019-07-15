Защитников Конституции из ФСБ поймали на вымогательстве

Следствие подозревает двух офицеров Службы по защите конституционного строя ФСБ в вымогательстве денег с руководства Moscow Holiday Hotel, они были задержаны. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам близкого к ФСБ источника, их задержание и арест состоялись в апреле, но официально об этом не сообщалось. В Московском гарнизонном военном суде подтвердили факт ареста сотрудников 2-й службы Сергея Богданова и Сергея Иванова, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, они требовали с руководства гостиницы 5 млн руб. в месяц за урегулирование конфликтной ситуации возникшей с собственником здания отеля.

Ранее сообщалось, что командир спецотряда ФСБ уволен после разбоя сотрудников.