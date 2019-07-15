«Рев дракона» докатился до ростовских властей

Глава расположенного в Ростовской области Семикаракорска Александр Черненко пообещал разобраться с жалобами местных жителей на «рев дракона», передает РИА «Новости».

Отмечается, что жалобы жителей связаны с шумом, который возникает во время работ по углублению Дона. Его назвали «ревом дракона». По размещенной в соцсетях информации, работы проводятся даже в 6.00 в выходные дни.

По словам Черненко, в администрацию с такими жалобами не обращались.

«Раз это беспокоит жителей, безусловно, поинтересуемся, что это такое, круглые ли сутки скрежет стоит», — заявил Черненко.

Он также пообещал выяснить, кто осуществляет эти работы.

Ранее в Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги.