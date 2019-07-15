Полиция ищет участников драки возле московского клуба Icon

Полиция Москвы ищет неизвестных, напавших на мужчину возле ночного клуба Icon. Об этом пишет РИА «Новости» .

Как сообщает источник, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство» и выясняют все обстоятельства происшествия.

Как сообщалось ранее, на Болотной набережной произошла драка со стрельбой между тремя мужчинами и компанией из 7-10 человек. Один из участников конфликта получил ранение в живот, также у него были похищены травматический пистолет и 120 тысяч рублей