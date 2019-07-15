Раскрыты детали смерти пациентки в массажном салоне

Детали смерти 30-летней пациентки во время процедур раскрыли в массажном салоне, сообщает РЕН.

Состояние пациентки вызвало опасения еще до процедур, женщина вела себя странно, отметили в центре.

У нее были расширенные зрачки, женщина была «в непонятном треморе», заявила специалист центра. Однако женщина заверила его, что все в порядке.

Далее по словам, сотрудницы, у нее начались конвульсии и пошла пена изо рта.

Ранее сообщалось, что заколотая иглами женщина найдена мертвой в массажном салоне.