Раскрыты детали смерти пациентки в массажном салоне
close
Детали смерти 30-летней пациентки во время процедур раскрыли в массажном салоне, сообщает РЕН.
Состояние пациентки вызвало опасения еще до процедур, женщина вела себя странно, отметили в центре.
У нее были расширенные зрачки, женщина была «в непонятном треморе», заявила специалист центра. Однако женщина заверила его, что все в порядке.
Далее по словам, сотрудницы, у нее начались конвульсии и пошла пена изо рта.
Ранее сообщалось, что заколотая иглами женщина найдена мертвой в массажном салоне.