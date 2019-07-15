СБУ допросили генпродюсера NewsOne
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Генерального продюсера телеканала NewsOne, который должен был провести телемост Россия — Украина, допросила Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает «Страна.ua».
Василий Голованов пришел на первый допрос по вызову СБУ по делу о проведении телемоста между Россией и Украиной.
Детали допроса Голованов не раскрыл, поскольку подписал документ о неразглашении информации.
Отмечается, что генпродюсер NewsOne заявил, что его присутствие на допросе свидетельствует о том, что он готов к сотрудничеству.
Голованов высказал предположение о том, что в будущем его скорее всего ждет еще не один допрос.
Ранее сообщалось, что Василия Голованова и Елену Кирик внесли в список «Миротворца» вслед за российским телеведущим Андреем Малаховым.