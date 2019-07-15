СБУ допросили генпродюсера NewsOne

Генерального продюсера телеканала NewsOne, который должен был провести телемост Россия — Украина, допросила Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает «Страна.ua».

Василий Голованов пришел на первый допрос по вызову СБУ по делу о проведении телемоста между Россией и Украиной.

Детали допроса Голованов не раскрыл, поскольку подписал документ о неразглашении информации.

Отмечается, что генпродюсер NewsOne заявил, что его присутствие на допросе свидетельствует о том, что он готов к сотрудничеству.

Голованов высказал предположение о том, что в будущем его скорее всего ждет еще не один допрос.

Ранее сообщалось, что Василия Голованова и Елену Кирик внесли в список «Миротворца» вслед за российским телеведущим Андреем Малаховым.