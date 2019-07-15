Ячейка «ИГ» ликвидирована в Ростовской области

ФСБ ликвидировала ячейку террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) в Ростовской области, сообщает ТАСС.

Как сообщается, ячейкой готовились теракты в местах массового скопления людей.

Во время операции по взятию главаря группы, он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. При этом, от ответного огня в машине террориста взорвалась бомба, в результате чего, он погиб на месте.

«В рамках дальнейших неотложных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлены и задержаны в Ростове-на-Дону еще два члена террористической группы. В ходе личного досмотра у них обнаружена взрывчатка, детонаторы и боеприпасы», — сказали в ЦОС ФСБ.

Ранее в столице Туниса произошел двойной теракт.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.