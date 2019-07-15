Трехлетнего ребенка-маугли нашли рядом с мертвой мамой и ее подругой

В квартире на севере Москвы мертвыми был найден малолетний ребенок, а также два трупа женщины. Об этом сообщает «Агентство Москва».

Женщины в возрасте 28 и 32 лет были обнаружены в ванне.

На их телах нашли многочисленные следы от инъекций, а рядом лежали шприцы.

Предполагается, что причиной смерти стала передозировка сильнодействующими веществами.

Трехлетний мальчик является ребенком одной из погибших. Помощь врачей ему не понадобилась. Его передали сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

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