Лидера воров Шишкана просят арестовать по новой статье

В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об аресте Олега Медведева (до смены фамилии — Шишканова), сообщили «Газете.Ru» в суде.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.210.1 УК РФ. «занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ провели задержаниепровели задержание главного лидера славянских воров России Олега Шишканов.

Шишканов является одним из самых известных и авторитетных славянских воров в законе. Его также называют лидером преступного мира, поскольку предыдущего лидера Шакро Молодого посадили в тюрьму на 10 лет.