Две 16-летние девушки избили бутылкой и задушили подругу
Два 16-летние жительницы Архангельска, подозреваемые в убийстве 17-летней девушки, задержаны сотрудниками МВД. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как заявили в пресс-службе регионального управления СК, 30 июня 2019 года прохожими было обнаружено 17-летней девушки с признаками насильственной смерти. Под подозрения попали две ее 16-летние знакомые.
По данным следствия, 29 июня между девушками случился конфликт, в ходе которого одна из подозреваемых нанесла потерпевшей несколько ударов стеклянной бутылкой по голове, порезала осколками лицо и задушила ее.
Вторая девушка удерживала знакомую и подавала орудия для нанесения побоев.
Подозреваемые признали свою вину, рассказав об обстоятельствах преступления и мотиве поступка.
Возбужденно уголовное дело по статье «Убийство».
Сейчас две девушки находятся под стражей.
Ранее в городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.