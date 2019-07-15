Две 16-летние девушки избили бутылкой и задушили подругу

Два 16-летние жительницы Архангельска, подозреваемые в убийстве 17-летней девушки, задержаны сотрудниками МВД. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как заявили в пресс-службе регионального управления СК, 30 июня 2019 года прохожими было обнаружено 17-летней девушки с признаками насильственной смерти. Под подозрения попали две ее 16-летние знакомые.

По данным следствия, 29 июня между девушками случился конфликт, в ходе которого одна из подозреваемых нанесла потерпевшей несколько ударов стеклянной бутылкой по голове, порезала осколками лицо и задушила ее.

Вторая девушка удерживала знакомую и подавала орудия для нанесения побоев.

Подозреваемые признали свою вину, рассказав об обстоятельствах преступления и мотиве поступка.

Возбужденно уголовное дело по статье «Убийство».

Сейчас две девушки находятся под стражей.

Ранее в городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.