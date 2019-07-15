Лидера славянских воров задержали ФСБ

Сотрудники ФСБ провели задержание главного лидера славянских воров России Олега Шишкана. Об этом сообщает «Интерфакс».

Задержание прошло в Раменском районе Московской области в деревне Поповка.

Шишкан является одним из самых известных и авторитетных славянских воров в законе. Его также называют лидером преступного мира, поскольку Шакро Молодого посадили в тюрьму на 10 лет.

Отмечается, что Олег Шишкан обвиняется в убийстве в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Татьяны Сидоровой, а также трех членов ее семьи.

Преступник помог ей стать в 90-х лидером одного из отделений совхоза «Раменское», а также контролировал активы находящегося под руководством Сидоровой сельхозпредприятия, преобразованного в «Племзавод «Раменское»».

Ранее сообщалось, что Шакро Молодого отправили в колонию.