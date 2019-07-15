Экс-министра финансов Подмосковья будут судить за хищение 11 млрд рублей
Бывшего министр финансов Подмосковья Алексея Кузнецова будут судить за хищение суммы более 11 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости».
Заместитель генерального прокурора России вынес окончательное обвинение и уголовное дело экс-министра было направлено в суд.
Расследование по делу шло более десяти лет. Оно осложнялось тем, что Кузнецов долгое время скрывался за границей, пока его не экстрадировали из Франции.
Отмечается, что бывший министр финансов Подмосковья обвиняется в мошенничестве, растрате денежных средств и отмывании преступных законов.
Предполагается, что Кузнецов вместе с коллегами входил в преступную группировку, которая в 2005-2008 годах занималась расхищением муниципальной собственности. Шесть чиновников правительства Московской области также осуждены, еще четверо находятся в розыске.
На похищенные и отправленные заграницу деньги покупалась недвижимость и предметы роскоши.
Ранее сообщалось, что экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в растрате.