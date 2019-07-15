Для россиян упростят получение наркотических лекарств на дому

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву упростить выписку наркотических лекарств на дому. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ведомству поручено внести изменения в приказ «Об утверждении формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ ... а также правил оформления» в части упрощения выписки таких средств.

Минздрав также приведет методические рекомендации по определению потребности в наркотических средствах и психотропных веществах, где она должна рассчитываться не от количества коек, а от реальных пациентов.