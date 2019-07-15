Самолет вернулся в Петербург с треснувшим стеклом

Самолет авиакомпании «Ямал», выполняющий рейс Санкт-Петербург – Новый Уренгой, вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отметили в пресс-службе авиакомпании, стекло треснуло, когда воздушное судно набирало высоту. После случившегося, командир экипажа принял решение вернутся в аэропорт вылета.

По информации источника, рейс перенесен на 16 июля в связи с регламентом работы аэропорта Нового Уренгоя.

Ранее сообщалось, что самолет, летевший из Сургута, экстренно приземлился в Саратове.