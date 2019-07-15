Голубой баран родился в Московском зоопарке
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Самец голубого баран родился в Московском зоопарке, сообщает сайт мэра Москвы.
По информации источника, когда ягненок вырастет, он отправится в один из европейских или российских зоосадов.
Посмотреть на малыша можно на Турьей горке столичного зоопарка.
По словам директора зоосада Светланы Акуловой, голубые бараны занесены в Красную книгу и в зоопарках встречаются редко.
«Мы гордимся тем, что нам удалось создать пару голубых баранов, которая размножается», — отметила она.
Ранее сообщалось, что Московский зоопарк купил верблюда из Индонезии.