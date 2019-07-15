Голубой баран родился в Московском зоопарке

Самец голубого баран родился в Московском зоопарке, сообщает сайт мэра Москвы.

По информации источника, когда ягненок вырастет, он отправится в один из европейских или российских зоосадов.

Посмотреть на малыша можно на Турьей горке столичного зоопарка.

По словам директора зоосада Светланы Акуловой, голубые бараны занесены в Красную книгу и в зоопарках встречаются редко.

«Мы гордимся тем, что нам удалось создать пару голубых баранов, которая размножается», — отметила она.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк купил верблюда из Индонезии.