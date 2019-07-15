Черный список приемных родителей может появиться в России

В России предложили составить черный список приемных родителей, который лишит недобросовестных опекунов возможности усыновлять детей. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Отмечается, что такой список также лишит родителей с отрицательной репутацией возможности переехать в другой регион и взять ребенка из детдома там.

Кроме того, инициатива позволит наладить взаимодействие судебных инстанций и органов опеки, поскольку суды обяжут направлять специальные выписки о недобросовестный опекунах именно в организации, занимающиеся опекой. Сейчас эту информацию направляют только в отделения ЗАГСа.

Уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что черный список обезопасит сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи с плохо репутацией, которые были лишены права опеки по закону.

Законопроект о создании списка будет рассмотрен на ближайшем заседании Госдумы.

Ранее эксперты рассказали о том, как в России распространяется домашнее насилие над детьми.