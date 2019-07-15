Срок за подстрекательство получил экс-губернатор ЕАО

Суд приговорил бывшего губернатора Еврейской автономной области (ЕОА) Александра Винникова к четырем годам колонии условно за злоупотребление полномочиями при закупках медицинского оборудования, сообщает ТАСС.

Ему назначен испытательный срок в 4 года с лишением права занимать определенные должности на 3 года.

Также ему запрещено менять постоянное место жительства.

Винников обвиняется по ст. «подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями». По версии следствия, он давал указания и склонял начальника регионального управления здравоохранения закупить на торгах оборудование для онкодиспансера по завышенной цене.