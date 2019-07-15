Машина наехала на женщину с детьми на пляже
close
В Новокузнецке автомобиль наехал на отдыхающих на берегу пляжа, пострадали дети. Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что в ЧП пострадала женщина и двое ее детей годовалых близнецов. У них легкие травмы.
По данным МВД, машина остановилась на дамбе, а затем съехала вниз на пляж, где находились отдыхающие.
Кроме того, стало известно, что управляющий транспортными средством 57-летний мужчина несколько дней назад был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.
Следствие выясняет обстоятельства случившегося, однако предположительно во время инцидента мужчина снова был пьян.
Ранее сообщалось, что грузовик насмерть сбил четырех рабочих, красивших забор.