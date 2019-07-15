Машина наехала на женщину с детьми на пляже

В Новокузнецке автомобиль наехал на отдыхающих на берегу пляжа, пострадали дети. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что в ЧП пострадала женщина и двое ее детей годовалых близнецов. У них легкие травмы.

По данным МВД, машина остановилась на дамбе, а затем съехала вниз на пляж, где находились отдыхающие.

Кроме того, стало известно, что управляющий транспортными средством 57-летний мужчина несколько дней назад был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.

Следствие выясняет обстоятельства случившегося, однако предположительно во время инцидента мужчина снова был пьян.

Ранее сообщалось, что грузовик насмерть сбил четырех рабочих, красивших забор.