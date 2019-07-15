Московский зоопарк купил верблюда из Индонезии
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Московский зоопарк заказал доставку двугорбого верблюда из Индонезии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, покупка осуществляется в долларах, причем стоимость контракта в заявке указана в рублях. Она составляет 50 тыс. рублей.
Уточняется, что в московском зоопарке уже есть самка.
Она прибыла сюда еще 20 лет назад из Астраханской области и живет вместе с лошадьми Пржевальского.
Ранее сообщалось, что жизнь панд в Московском зоопарке покажут онлайн.