Московский зоопарк купил верблюда из Индонезии

Московский зоопарк заказал доставку двугорбого верблюда из Индонезии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, покупка осуществляется в долларах, причем стоимость контракта в заявке указана в рублях. Она составляет 50 тыс. рублей.

Уточняется, что в московском зоопарке уже есть самка.

Она прибыла сюда еще 20 лет назад из Астраханской области и живет вместе с лошадьми Пржевальского.

Ранее сообщалось, что жизнь панд в Московском зоопарке покажут онлайн.