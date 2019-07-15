В Турции массово умирают украинцы

Консул Украины в Турции Вячеслав Хоменко рассказал, сколько украинцев умерли в Анталии с начала туристического сезона. Об этом сообщает «Страна.Ua».

По его словам, с мая, когда начался туристический сезон, погибли 13 граждан Украины.

Он отметил, что в основном умерли люди преклонного возраста.

Он также добавил, что часть украинцев погибли из-за сердечного приступа, еще несколько людей утонули в море или скончались, приехав в Анталию на лечение и не выдержав определенные медицинские процедуры.

Кроме того, подчеркнул консул, некоторые умерли естественной смертью, но при странных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что россияне погибли на греческом курорте.