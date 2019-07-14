Пассажирский автобус перевернулся в Башкирии

Автобус с 39 пассажирами в салоне перевернулся на дороге в Башкирии. Об этом рассказали в ГИБДД по республике, передает РИА «Новости».

Уточняется, что инцидент произошел на трассе Белорецк — Инзер в воскресенье, 14 июля.

По последним данным, в результате опрокидывания машины погибли пять человек и пять — пострадали.

В настоящее время на месте лучившегося работают сотрудники ГИБДД и врачи. Детали инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что 10 человек утонули в автомобиле в Туве.