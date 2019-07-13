Путину отправили пирог из Турции за доставку С-400

Кондитер из Турции из Книги Гиннесса отправил пирог для Путина в связи с доставкой зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает РИА «Новости».

Кондитер из Бурсы Хасан Аджар, чей пирог попал в Книгу рекордов Гиннесса, традиционный турецкий пирог бёрек президенту РФ в связи с началом поставок ЗРК.

По его словам, множество людей, кто пришел посмотреть на пирог, положительно оценили и пирог, и поставку С-400.

Ранее сообщалось, что в Турции приземлился российский самолет с новой партией элементов, необходимых для зенитно-ракетных комплексов С-400.