Мать обвиняемого в убийстве стюардессы назвала сына ласковым

Мать подозреваемого в убийстве стюардессы не верит в то, что сын мог пойти на такое преступление. Об этом она заявила Life.ru.

По ее словам, задержанный не был жестоким.

Женщина отметила, что избивать, а тем более убить он не мог.

При этом она отметила ласковый характер сына.

Ранее сообщалось, что Никита Денин убил стюардессу Альбину Мухаметзянову, с которой состоял в отношениях. Молодой человек уже признался в совершении преступления. Он сказал, что лишил подругу жизни на почве ревности.