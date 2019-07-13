Депутат сошел с ума и начал стрелять прямо с балкона

В Австрии член ультраправой Партии свободы устроил стрельбу с балкона, сообщает РЕН.

57-летний политик был задержан полицией под Зальцбургом. Для его задержания был задействован вертолет.

Депутат планировал выстрелить в фото президента Австрии Александра Ван дер Беллена, а также экс-канцлера Себастьяна Курца. Но потом передумал и просто начал стрелять в кусты.

Отмечается, что он успел произвести 29 выстрелов.

В партии уже отреагировали на инцидент, пообещав выгнать политика из своих рядов.