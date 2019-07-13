Пьяный мужчина зарезал главу отделения военно-исторического общества

В нижнем Новгороде был убит председатель военно-исторического общества Олег Казаринов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, некий мужчина распивал вечером алкогольные напитки и ударил ножом незнакомого ему прохожего.

«Тот был госпитализирован с ножевым ранением и скончался в больнице», — отметили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, погибшим оказался глава военно-исторического общества России.

Уточняется, что злоумышленника задержали, он признал свою вину.

Против него возбудили дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»