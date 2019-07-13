Как по второму разу используют продукты для шведского стола, рассказали в Турции

Глава Федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал о повторном использовании пищи для шведского стола в отелях «все включено». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на шведские столы в отелях повторно попадают продукты. Ими являются: мед, масло, пастеризованные оливки, сыр, варенье. Их повторно выкладывают во время обеда и ужина.

Он добавил, что в турецких отелях не выставляют повторно скоропортящиеся продукты, а также оставленную отдыхающими еду на тарелках, даже если ее никто не трогал.

Он отметил, что во второй раз выставляется еда, у которой длительный срок хранения.

Отельер пояснил, что в отелях «все включено» продукты циркулируются именно таким образом.

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