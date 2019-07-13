Появились подробности состояния раненого полицейского в Якутии

Глава Среднеколымского района Евгений Слепцов рассказал о состоянии сотрудника Росгвардии Николая Афанасьева, который был ранен в городе Среднеколымске Якутии. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого стало известно, что в одном из домов Якутии произошла семейная ссора. Прибывшие на место происшествия полицейские попытались утихомирить одного из участников конфликта, однако тот начал стрелять в стражей порядка, убив одного и ранив другого. После этого стрелявший покончил с собой.

По словам главы района, 51-летний прапорщик Афанасьев получил ранение в правое предплечье.

Он отметил, что ночью мужчину прооперировали, и на настоящий момент его состояние стабильное.

Слепцов также добавил, что мужчину, который открыл огонь по полицейским, раньше не привлекали к ответственности.