Руку оторвало упавшему на пути в московском метро мужчине

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В московском метро мужчина упал на пути и ему оторвало руку, сообщает сайт kp.ru.

Причины произошедшего неизвестны, на место выехали экстренные службы.

Ранее в результате инцидента произошел сбой на Кольцевой линии метро.

Было остановлено движение поездов на станции Добрынинская в сторону Октябрьской.