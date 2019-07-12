Москву ждет новая очередь к мощам
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Мощи святых покровителей брака Петра и Февронии Муромских доставят 14 июля в Москву для поклонения верующих, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что мощи привезут на неделю из Мурома.
Встречу святыни возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Отмечается, что в связи с этим один из выходов метро «Кропоткинская» будет закрыт на время пребывания мощей святых в Храме Христа Спасителя.
Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии займутся охраной мощей Николая Чудотворца.