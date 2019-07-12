Москву ждет новая очередь к мощам

Мощи святых покровителей брака Петра и Февронии Муромских доставят 14 июля в Москву для поклонения верующих, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что мощи привезут на неделю из Мурома.

Встречу святыни возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Отмечается, что в связи с этим один из выходов метро «Кропоткинская» будет закрыт на время пребывания мощей святых в Храме Христа Спасителя.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии займутся охраной мощей Николая Чудотворца.