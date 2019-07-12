Жителей Тбилиси ошарашили русскоговорящие самокаты

В Тбилиси местные жители обнаружили пункт проката электросамокатов, в котором вся информация предоставлялась только на русском языке, сообщает Sputnik.

Кроме того, оплатить прокат можно было исключительно российскими рублями.

Отмечается, что компания, обслуживающая прокат, имеет российских партнеров, и изначально софт под оплату писался на русском.

Для местных жителей была сделана версия на грузинском, однако она отказала.

Ранее у парламента Грузии возобновилась антироссийская акция протеста.