Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»

Сторонники террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана», передает РИА «Новости».

Семь членов группы получили от 15 до 21 года колонии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

13 июля 2017 года группа мужчин прикрепила железнодорожный башмак к пути, предполагая, что поезд сойдет с пути и столкнется со встречным составом. Однако все пошло не по плану: поезд не сошел с рельсов, но были повреждены пять вагонов, протаранивших препятствие.