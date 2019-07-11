Полицейские будут служить на пять лет дольше

Госдума приняла законопроект о повышении предельного возраста для службы в органах внутренних дел, сообщает РИА «Новости».

Для генералов-лейтенантов полиции, генералов-лейтенантов внутренней службы, генералов-лейтенантов юстиции, генерал-майоров полиции, генералов-майоров внутренней службы и генералов-майоров юстиции предельный возраст увеличится с 60 до 65 лет службы, для полковников с 55 до 60 лет, а для майоров и подполковников планка выросла до 55 лет.

Зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн подчеркнул, что эти изменения никак не связаны с пенсионной реформой.

Порядок выхода на пенсию сотрудников ОВД по выслуге ле остается прежним.

Ранее сообщалось, что в Госдуме упростили процедуру получения инвалидности.