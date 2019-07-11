Женщины в Саудовской Аравии сделали еще один шаг к свободе

В Саудовской Аравии намерены разрешить женщинам выезжать заграницу без разрешения опекунов мужского пола. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Как отмечается, согласно новому закону, женщины и мужчины старше 18 лет смогут покидать страну без позволения опекуна.

Уточняется, что на данный момент согласие на выезд должны предоставить мужчины младше 21 года и женщины всех возрастов.

Согласно изданию, женщины в Саудовской Аравии уже могут водить автомобили, а также открывать свой бизнес, посещать спортзалы, выбирать способ родов.

Однако они до сих пор не могут выйти замуж без разрешения или покинуть приют для жертв жестокого обращения. Кроме того, во власти опекуна находятся такие вопросы, как выход на работу, трата денег и прогулки вне территории дома.

По оценке Мирового экономического форума, Саудовская Аравия находится на 141-м месте из 149 стран по уровню равенства полов.