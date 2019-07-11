В 4 раза увеличилась площадь пожара в Мытищах

Площадь крупного пожара на территории газовой станции высокого давления на ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах возросла в 4 раза и составляет теперь 800 кв.м. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что спасательным службам удалось ликвидировать факельное горение.

По предварительным данным Минэнерго, на территории ТЭЦ произошло возгорание цистерны с маслом.

Для тушения пожара в Мытищи были высланы два вертолета МЧС и два пожарных поезда.

Ранее сообщалось, что 8 человек пострадали во время пожара в Мытищах.