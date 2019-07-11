Восстановлен испорченный националистами памятник Жукову

Администрация Харькова рассказала о восстановлении бюста маршала Георгия Жукова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Монумент был испорчен националистами, которые повалили его в начале июня. На его место был установлен флаг Украины.

По мнению пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель, инцидент стал результатом неправильной гуманитарной политики предыдущих властей города.

Мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил о восстановлении памятника в своем фэйсбуке.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде Украины отреагировали на снос харьковскими радикалами бюста маршала Георгия Жукова.