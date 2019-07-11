Еще 37 человек госпитализированы из-за наводнений под Иркутском

Еще 37 человек госпитализированы за сутки в зоне наводнения в Иркутской области, передает РИА «Новости».

Как сообщил представитель министерства здравоохранения региона, общее число пострадавших составило 3 тысячи 989 человек.

«То есть количество обратившихся к медикам жителей составило 524 человека, из них 37 госпитализированы», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что число погибших в наводнении в Иркутской области снова увеличилось и достигло 24 человек.