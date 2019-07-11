В Москве в четверг ожидается до +19°С

В Москве в четверг, 11 июля, ожидается от 17°С до +19°С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, температура в столице будет колебаться от +17°С до +19°С. В Москве будет облачно, местами сильный дождь. Ветер ожидается северный 5-10 м/c, местами порывы могут достигать до 15 м/с.

Давление — 736 мм. рт. ст.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что жилой дом на Камчатке пополз из-за аномальной жары.