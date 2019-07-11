Россияне погибли из-за шторма в Греции

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26 марта 2018 года. Зажженные свечи возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где... 26 марта 2018 года. Зажженные свечи возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где...
26 марта 2018 года. Зажженные свечи возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где...
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, россияне скончались в результате падения деревьев из-за сильного ветра. Также скончались в шторме граждане Чехии и Румынии.

Как отмечается, в настоящее время в больницах находятся еще 20 человек.

Шторм начался в Греции в ночь со среды на четверг, 11 июля. На полуострове прошли сильные дожди, также был замечен град.