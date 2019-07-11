Интерпол задержал россиян в Уругвае

Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито. Об этом сообщает Ecos со ссылкой на источники.

Как отмечается, россияне могли входить в группу помощников Морабито, которая состояла из шесть человек. Стоит отметить, что в этой группе числятся еще три иностранца и один итальянец.

Их подозревают в том, что они могли помочь сбежать мафиози из тюрьмы.

Ранее сообщалось, что самый разыскиваемый мафиози сбежал из тюрьмы.

Сам Морабито, который был задержан в Уругвае в 2017 году, в ближайшие месяцы должен был быть экстрадирован в Италию по обвинению в торговле наркотиками.

В настоящее время полиция продолжает его поиски.