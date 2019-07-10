Новый Орлеан затопило

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Matthew Hinton/AP

Сильные дожди затопили улицы Нового Орлеана, передает Reuters.

Циклон пришел из Мексиканского залива и может перерасти в ураган.

Уровень воды на улицах города местами достигает одного метра.

Население не эвакуировали, данных о пострадавших нет.