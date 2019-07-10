Гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в вино, экспортируемое в Россию

Гендеральный директор телеканала «Рустави-2» Николоз Гварамия сказал в прямом эфире, что готов мочиться в вино и боржоми, которые поставляют в Россию. Об этом сообщает «Взгляд».

Он заявил, что Грузия не «торговый объект», а также, что он не собирается говорит о президенте РФ Владимире Путине хорошие слова, только для экспорта вина, боржоми и набегвали в России.

«Да я мочился во все это! Мне все равно!», — сказал Гварамия.

Гендиректор «Рустави 2» сообщил, что телеканалу запретили свободно выражать мысли, чтобы боржоми свободно продавался в РФ.

В своей речи в эфире он использовал нецензурное выражение.

Ранее директор «Рустави 2» похвастался рейтингами после оскорбления Путина.