Генпродюсера NewsOne вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Генерального продюсера и ведущего телеканала NewsOne Василия Голованова вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру Украины, при этом нарушив процедуру. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно поступившей информации, повестку Голованову принесли в редакцию, а не передали лично в руки. Кроме того, данный документ доставили в здание канала за 24 минуты до начала допроса.

Отмечается, что продюсер телеканала согласился явиться в прокуратуру, но не за это время.

Ранее стало известно, что NewsOne проверят из-за идеи проведения телемоста с каналом «Россия 1».