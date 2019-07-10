Пятерых полицейских отстранили от работы из-за дела Голунова

Пятерых сотрудников УВД по ЗАО Москвы отстранены от работы из-за дела Ивана Голунова, сообщает «Московский Комсомолец».

Проводится служебная проверка, которая должна дать оценку действиям должностных лиц.

Ранее президент России Владимир Путин уволил двух генералов полиции, а после был временно отстранен глава антинаркотического отдела этого УВД Андрей Щиров, который руководил задержанием Голунова.

Журналиста Ивана Голунова обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, но после многочисленных акций в его защиту корреспондента отпустили.