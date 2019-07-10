Пятерых полицейских отстранили от работы из-за дела Голунова

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Журналист «Медузы» Иван Голунов после выхода на свободу, 11 июня 2019 года Журналист «Медузы» Иван Голунов после выхода на свободу, 11 июня 2019 года
Журналист «Медузы» Иван Голунов после выхода на свободу, 11 июня 2019 года
Shamil Zhumatov/Reuters

Пятерых сотрудников УВД по ЗАО Москвы отстранены от работы из-за дела Ивана Голунова, сообщает «Московский Комсомолец».

Проводится служебная проверка, которая должна дать оценку действиям должностных лиц.

Ранее президент России Владимир Путин уволил двух генералов полиции, а после был временно отстранен глава антинаркотического отдела этого УВД Андрей Щиров, который руководил задержанием Голунова.

Журналиста Ивана Голунова обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, но после многочисленных акций в его защиту корреспондента отпустили.