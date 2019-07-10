Беременных и инвалидов предложили не сажать в тюрьму

ФСИН России и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека выступили с предложением запретить сажать в тюрьму беременных женщин и инвалидов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН РФ.

Как отмечается, ФСИН и СПЧ предлагают запретить заключать под стражу подозреваемых и обвиняемых женщин, у которых есть дети в возрасте до 3 лет. Также эта инициатива касается беременных женщин и инвалидов I и II групп.

Однако под эти категории граждан не подпадают лица, совершившие тяжкие преступления или те люди, у которых случился особо опасный рецидив.

Ранее в Госдуме России разработали законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.