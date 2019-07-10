Первый вице-премьер Якутии, к которому пришла ФСБ, провел совешание по пожарам

Первый вице-премьер Якутии Алексей Колодезников, у которого ФСБ провела обыски и выемку документов, провел совещание по пожарам в Верхоянском районе, сообщает РИА «Новости».

Как сообщили в администрации главы и правительства республики, совещание прошло в формате видеоконференции с главой Верхоянского района Гаврилом Чириковым.

Они обсудили вопросы тушения пожаров на территории района, где сохраняется сложная пожарная обстановка .

Ранее 10 июля сотрудники ФСБ пришли с обысками к первому вице-премьеру Якутии Алексею Колодезникову. Также обыски прошл в подконтрольных чиновнику ведомствах.