На севере Хабаровского края введен режим ЧС

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Правительство Хабаровского края заявило о введении чрезвычайной ситуации (ЧС) в Охотском районе региона. Об этом сообщается на сайте правительства.

Как отмечается, паводки начались после дождей, которые прошли в крае 4-6 июля.

«Наиболее сложная ситуация сложилась в Охотском районе, где 8 июля после ливней из берегов вышла река Кухтуй», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вода затопила часть автодороги «Подъезд к аэропорту Охотск». В настоящее время ситуацию удалось отчасти стабилизировать — дорога больше не затоплена.

Ранее российский лидер Владимир Путин издал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается ЧС федерального характера, а также потребовал привлечь к устранению последствий различные войска и воинские формирования.