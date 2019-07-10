В Москве в среду ожидается до +20°С

В Москве в среду, 10 июля, ожидается до +20°С.

По данным Гидрометцентра, температура в столице будет колебаться от +18°С до +20°С.

Будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, местами умеренный, ветер западной четверти 5-10 м/c, местами порывы могут достигать 15 м/с.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее в управлении МЧС страны предупредили жителей и гостей столицы, что вскоре в город придет гроза и сильный ветер.