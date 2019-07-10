В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой

Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.

По мнению журналиста, никакого крупного боя там не было. Он утверждает, чтобы об этом свидетельствуют последние результаты исследований, основанные на фотографиях, подлинность которых не вызывает сомнений.

«На самом деле 186 немецких боевых машин сражались против 672 советских; вечером того же дня потери составили около 235 танков у Красной Армии и пяти у вермахта», — заявил Келлерхофф.

Он характеризует действия советских войск, как «атаку камикадзе», при которой их танки стали идеальной мишенью для противника.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель назвала разрушение памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове результатом непродуманной гуманитарной политики предыдущей власти.